Актер Мацей Люсня из сериала «След» погиб в автокатастрофе на 56-м году жизни

Польский артист театра и кино Мацей Люсня погиб в автокатастрофе. Ему было 55 лет.

По данным польского телеканала Viva.pl, актер погиб в автокатастрофе, когда ехал на съемки.

Мацей Люсня родился в 1968 году в городе Кросно. В 1991 году окончил Краковскую высшую театральную школу. После он начал сниматься в фильмах и сериалах — за свою карьеру актер сыграл несколько десятков ролей. Большую славу Люсня получил после участия в адаптации российского сериала «След». Помимо этого, он снялся в картинах: «Смерть как краюха хлеба», «В добре и зле», «Квартиранты», «Преступники», «Цвет счастья», «Правосудие Агаты», «Петля».

Некролог артиста опубликовала пресс-служба театра «Комедия» в Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором он служил много лет.

«Мы с огромным сожалением восприняли известие о трагической гибели нашего друга и актера Мацея Люсни. Дорогой Мак, наши сердца разбились на миллионы кусочков, мы будем скучать по тебе», — сказано в некрологе.

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