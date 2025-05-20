Актер, каскадер и режиссер: Альфредо Лепоре скончался в 81 год

Альфредо Лепоре, актер театра, кино и телевидения, ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно, передает Российская газета со ссылкой на некролог, опубликованный национальной отраслевой ассоциацией Аргентины.

Лепоре родился в 1944 году. Во второй половине 1970-х он начал карьеру театрального актера, а на больших экранах он появился с 1980-го. В некоторых проектах Альфредо работал в качестве каскадера, как, например, в фантастической ленте 1988 года «Глаз бури». Этот проект нашел свой отзыв у поклонников нишевого кинематографа.

Лепоре был достаточно активен как актер и режиссер кинокартин, идущих мимо широкого проката сразу на видео. А самым массовым его проектом была молодежная мыльная опера «Скрипичный ключ».

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