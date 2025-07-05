Актер из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон умер в возрасте 56 лет от рака. Об этом сообщает Deadline.

2 июля скончался актер Джулиан Макмэхон, печальную новость подтвердила его жена Келли Макмэхон. Причиной смерти стал рак.

«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», — рассказала супруга актера.

Она также попросила семье дать время для скорби в уединении.

Напомним, Джулиан Макмэхон сначала работал в модельных агентствах, но после начал сниматься в австралийских сериалах. Настоящая слава пришла к Макмэхону, когда в 2000 году Аарон Спеллинг пригласил его в телесериал «Зачарованные». В нем он сыграл роль Коула Тернера.

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