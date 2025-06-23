Актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Стратан умер после инсульта в 56 лет

В Молдавии скончался актер Евгений Стратан, известный зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Мушкетеры Екатерины». Ему было 56 лет.

Причиной смерти стал инсульт. Актер ушел из жизни 12 июня во время поездки на родину, где его и похоронили. Однако известно об этом стало только сейчас, сообщает портал Кино-Театр.ру.

Евгений Стратан начал сниматься в кино в 2005 году. Он дебютировал в эпизодической роли в картине «Первый после Бога», где также снимались Елизавета Боярская и Владимир Гостюхин.

Всего в фильмографии Стратана 23 проекта, включая «Золото Трои», «Брачный контракт» и другие. В основном актер исполнял эпизодические роли. В частности, в «Мушкетерах Екатерины» он сыграл рабочего, а в «Улицах разбитых фонарей - 9» ему досталась незначительная сцена. В «Бандитском Петербурге» актер появился в роли персонажа по кличке «Слон».

Ранее умер основатель и вокалист группы The Searchers Рон Вудбридж. Причина его смерти не раскрывается.