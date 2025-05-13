Актер из «Убийц цветочной луны» Сэмюэль Френч умер в 45 лет после борьбы с раком

Американский актер Сэмюэль Френч, известный по фильму «Убийцы цветочной луны» скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на близкого друга артиста.

Френч умер в больнице Техаса после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Сэмюэль Френч стал широко известен благодаря съемкам в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Кроме того, он появился в независимых кинопроектах, среди которых выделяется роль детектива Бернарда Крука в фильме Towpath.

«Сэмюэль был настоящим профессионалом и человеком с огромным сердцем, — написал режиссер картины Towpath Пол Синакор. — Его талант и преданность работе вдохновляли всех, кто его знал».

Ранее умер в возрасте 66 лет американский певец, автор песен и музыкант Стюарт Фрэнки. Артист боролся с лейкемией и перенес пересадку костного мозга. Затем в жизни знаменитости случился инсульт, из-за последствий которого он скончался.