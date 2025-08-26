Актер из «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до своего 50-летия: известна причина

Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по сериалам «Склифосовский», «Кремлевские курсанты» и «Солдаты», скончался 25 августа в возрасте 49 лет. До своего 50-летия, которое он должен был отметить 2 сентября, артист не дожил всего неделю.

О его уходе сообщили в театре драмы и комедии «ФЭСТ», где Аптовцев служил с 2003 года. Причиной смерти актера стал рак. Как сообщили aif.ru в окружении артиста, на вопрос о причине гибели был дан краткий ответ: «Онкология».

Алексей Аптовцев родился 2 сентября 1975 года и окончил Театральное училище имени Щукина в 1998 году. Его фильмография включает десятки проектов, среди которых «Горячев и другие», «Учитель в законе», «Метод Фрейда», «Инспектор Купер». Последней его работой в кино стала эпизодическая роль в фантастическом драмеди «Дублер».

Помимо съемок, Аптовцев активно занимался озвучкой, что стало отдельной главой в его карьере. Он работал над такими известными игровыми франшизами, как «Ведьмак», «Call of Duty», «Star Craft» и «War Craft». Всего Аптовцев озвучил более 100 игр.

