Скончался основоположник «Русского Дома», актер и режиссер Александр Сайко

На 73 году жизни не стало популярного актера театра и кино середины XX века, сподвижника Никиты Михалкова по первым фильмам, Александра Сайко.

Он начинал в труппе Центрального детского театра, затем сотрудничал с Литературно-драматическим театром ВТО и с Театром Советской армии.

В 70-80-х годах началась его кинокарьера – съемки в популярных фильмах «Московские каникулы» и «Раба любви», «Красные колокола» и «Ученик лекаря», «Борис Годунов 1986-го» и «Сто солдат и одна девушка».

В общей сложности фильмография актера насчитывает около двух десятков картин.

В 2005 году Александр Сайко создал небольшой театральный клуб «Русский дом», который вскоре получил статус театра. Зрителей привлекала в уютном маленьком помещении домашняя атмосфера и погружение в сказку.

Известна история о том, как Сайко привел на детский спектакль сына, и после спектакля отвел мальчика за кулисы, желая познакомить со своими актерами.

«Стоят взрослые дядьки, поснимали волчьи головы, курят… Я увидел лицо ребенка и понял, что разрушил его сказку. В театре зритель, даже и взрослый, создает себе сказку. Ее нельзя разрушать», - вспоминал Александр Сайко.

Жизнь талантливого артиста завершилась. Но его история продолжается.

На Страстном бульваре по-прежнему дарит зрителям сказку театр «Русский дом».