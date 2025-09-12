Актер из «Подранков» Алексей Черствов лежит в безымянной могиле. Об этом сообщает Экспресс газета.

Судьба актера Алексея Черствова была непростой. Его родители погибли, когда мальчик был еще ребенком. Воспитанием Черствова занималась, как могла, бабушка. Мальчик учился в московском интернате № 25, где его нашел режиссер Николай Бурляев для своего дипломного фильма «Пошехонская старина».

Позже в карьере Черствова были и другие фильмы, но самой знаменитой работой стала картина «Подранки» Николая Губенко.

Уже в 16 лет актера осудили на 8 лет за соучастие в изнасиловании и грабеже. Он отсидел весь срок и вернулся жить к бабушке, после нашел 18-летнюю девушку, но вскоре расстался с ней после беременности.

Черствову так и не удалось никуда устроиться после освобождения — он перебивался подработками. А в 2011 году на улице нашли тело неизвестного мужчины с пробитой головой. Им оказался Алексей Черствов. Убийцу, которым оказался местный бомж, нашли быстро. А вот опознать жертву было некому.

Дядя Черствова опознал актера только через год после его смерти — по фотографии тела. Тогда-то и выяснилось, что актера похоронили под табличкой с номером 20 789 на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом.

Ранее мы писали о том, что в 93 года умер португальский и канадский музыкант Армандо Сантьяго.