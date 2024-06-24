Актер из «Пиратов Карибского моря» и «Остаться в живых» погиб при нападении акулы на Гавайях

Серфер и актер из «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри погиб на Гавайях в результате нападения акулы, передает Daily Mail.

Нападение произошло на пляже у берегов острова Оаху на Гавайях в воскресенье, 23 июня, когда 49-летний Перри катался на серфе. Он был найден с множественными укусами. Спасатели доставили с помощью гидроцикла серфера на берег, после чего прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Родившийся в 1975 году Перри вместе со своей женой работал инструктором по серфингу, а также с июня 2016 года - спасателем в департаменте океанической безопасности. Кроме того, Перри снимался в четвертой части серии фильмов «Пираты Карибского моря» - «На странных берегах», «Голубой волне» с Кейт Босуорт, а также сериалах «Остаться в живых» и «Гавайи 5.0», снимавшихся на Гавайях.

Ранее сообщалось, что в Испании сразу три пляжа закрыли из-за молотоголовых акул, которых заметили у побережья Гран-Канарии, когда те подплывали вплотную к людям. Акулы-молоты вели себя агрессивно, но не успели никого покусать. Как отмечают ученые, молотоголовые акулы считаются для человека безвредными.