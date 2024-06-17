Подплывали к отдыхающим на суше: в Испании закрыли три пляжа из-за акул-молотов

В Испании закрыли сразу три пляжа из-за молотоголовых акул рядом с берегом. Так, у побережья Гран-Канарии заметили несколько хищников, которые подплывали вплотную к людям, отдыхающим на суше.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, который опубликовал соответствующее видео. На записи видно, как акула разгоняется и направляется к берегу, но в последний момент разворачивается.

Отмечается, что акулы-молоты вели себя агрессивно, хотя покусать никого не успели. Их появление вызвало переполох среди отдыхающих.

Факт агрессии акул заинтересовал ученых, ведь молотоголовые акулы считаются для человека безвредными. На месте дежурят полицейские дроны, спасатели тем временем оцепили территорию вдоль берега.

Ранее в июне сообщалось, что в США произошло два нападения акул за полтора часа.