Актер из фильма «Такси» Бернаш Детуш скончался на 64-м году жизни

Ушел из жизни французский актер кино и сериалов Бернар Детуш, снявшийся практически во всех частях фильма «Такси». Он умер спустя две недели после своего 63-летия.

Артист за свою карьеру снялся в комедии «Секс-инженеры», в эпизодах сериала Люка Бессона «Без ограничений», «Фанни», «Холостой выстрел», «Жизнь прекрасна» и других, пишет Российская газета.

Детуш принял участие во франшизе «Такси» с самого первого фильма, пропустив только вторую часть.

О причинах смерти артиста не сообщается. Агентство Детуша принесло соболезнования его родным и близким.

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