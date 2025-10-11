Актер из «Филина» и «Невского» Денис Семенов умер на 47-м году жизни от рака

10 октября ушел из жизни актер российских сериалов Денис Семенов. Ему было 46 лет.

О смерти артиста сообщила aif.ru его супруга Юлия.

«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — сказала она.

Коллега Семенова Марина Серегина уточнила, что актер умер после борьбы с раком. Дату похорон сообщат позднее.

Денис Семенов служил в Театре драматических импровизаций в Санкт-Петербурге с 2008 года.

Впервые на экранах артист появился в 2022 году в фильме «Свои — 5». За свою карьеру он снялся в сериалах «Филин», «Великолепная пятерка», «Шеф», «Невский», «Первый отдел», «Дом с ментами», «Стражи отчизны», «Наш спецназ» и других.

