Актер из «Чисто английского убийства» Джайлз Хавергал умер на 88-м году жизни

Шотландский актёр и театральный режиссёр Джайлз Хавергал умер 23 августа на 88-м году жизни.

О кончине артиста сообщил BBC без уточнения причин.

Хавергал родился 9 июня 1938 года в Эдинбурге. На протяжении трех лет возглавлял театр «Уотфорд Палас» в Уотфорде. Затем более 30 лет руководил театром Citizens в Глазго, где поставил свыше 80 пьес по произведениям Уильяма Шекспира, Грэма Грина и Томаса Манна.

Помимо театральной деятельности, Хавергал преподавал в Шотландии, Великобритании и США. Его также приглашали ставить пьесы в театрах за границей.

В 1960 году дебютировал на экране. Появился в картинах: «Чисто английское убийство», «Доктор Финли», «Хозяин долины», «Призраки» и других проектах.

Хавергал признан одним из самых наиболее влиятельных театральных деятелей Шотландии 20 века. Он вносил новизну в постановки по произведениям мировых классиков.

