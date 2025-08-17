Актер из «Бандитского Петербурга» Дмитрий Гранкин умер на 49-м году жизни

Российский актер Дмитрий Гранкин скончался на 49-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Русский дубляж».

Полтора года назад мужчина перенес инсульт. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек.

Дмитрий Гранкин родился 11 января 1977 года. Будучи подростком, озвучил юношу Хантера в фильме «Париж, Техас» немецкого режиссера Вима Вендерса. Окончив Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, начал работать в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.

На сцене актер играл в таких постановках как: «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Борис Годунов» и других. В 2000-х Гранкин озвучивал персонажей анимационных мультфильмов. Среди них: Рон Так-Себе из «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми из «Лесной братвы».

В качестве киноактера Дмитрий дебютировал в 1985 году, появившись в роли Алешки в фильме «Воскресный папа». Также он сыграл в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Невском» и других криминальных сериалах.

