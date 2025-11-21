Актер фильмов «Джеймси Бой» и «Готти» Спенсер Лофранко умер на 34-м году жизни

В возрасте 33 лет умер канадский актер Спенсер Лофранко, известный по ролям в фильмах «Джеймси Бой» и «Готти». Траурную весть сообщил его брат Сантино в соцсети.

В Канаде ведется расследование смерти артиста. Причины произошедшего не уточняются.

«Ты прожил жизнь, о которой некоторые могут только мечтать. Ты изменил судьбы многих людей, и теперь ты с Богом. Я всегда буду любить тебя, и скучать по тебе, Медведь», — написал брат Лофранко.

Спенсер Лофранко родился в Канаде в 1992 году в семье оперной певицы и адвоката. Впервые он появился в кино в 2013 году в фильме «Джеймси Бой», сыграв проблемного подростка Джеймса Бернса.

В 2014 году снялся в картине Анджелине Джоли «Несломленный» вместе с Джеком О’Коннеллом, Доналом Глисоном и Гарретом Хедлундом. Последней его работой стало участие в фильме «Кодекс Готти», главную роль в котором исполнил Джон Траволта.

Ранее в Питтсбурге умер американский оперный певец, обладатель трех премий «Грэмми» Гэри Лейкс. Ему было 75 лет.