Уже не в первый раз замечают вместе: Бена Аффлека застали с чужой женой после развода с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек снова замечен с чужой женой после развода с Дженнифер Лопес. Актера засняли во время обеда с супругой Мэтта Дэймона. Об этом пишет Dailу Mail и публикует соответствующие кадры.

Накануне Бен Аффлек появился на публике в компании жены своего лучшего друга Мэтта Дэймона в Беверли-Хиллз. Пару заметили вместе во время обеда. Актер был одет в белую рубашку и черные брюки, накинув сверху пальто. Лусиана Барросо выбрала черную блузку и облегающие брюки в тон. Как уточняется, пара была в хорошем настроении и улыбалась. После совместного обеда артист и его спутница прогулялись и уехали на одном автомобиле.

Примечательно, что артиста и супругу Мэтта Дэймона уже не в первый раз застают вместе после его разрыва с Дженнифер Лопес. Так, в сентябре этого года пару засняли на прогулке по Лос-Анджелесу. Тогда Бен Аффлек обнимал Лусиану Барросо и даже поцеловал ее.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком появились в мае этого года. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной расставания супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой в День благодарения.