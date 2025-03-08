Актер Джин Хэкмен неделю жил с телом умершей от редкой болезни жены: результаты вскрытия
© Ralph Dominguez/MediaPunch/Associated Press/East News
Судмедэкспертиза установила шокирующую причину смерти в своем доме двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы.
Оказалось, что 63-летняя женщина была заражена хантавирусом, который вызвал скопление жидкости в легких и смерть. Этой редкой в США болезнью можно заразиться только при контакте с грызунами. В основном случаи заражения выявляются у фермеров или лиц без определенного места жительства.
«Причина смерти Аракавы — хантавирусный кардиопульмональный сидром. Смерть наступила по естественным причинам», — заявила судмедэксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл.
Специалисты сообщили, что пианистка умерла 11 февраля, а 95-летний актер — 18 февраля. Он неделю прожил рядом с трупом жены, но из-за болезни Альцгеймера даже не понял, что она скончалась.
«Мистер Хэкман был в очень плохом состоянии. У него была серьезная болезнь сердца, и я думаю, в конечном счете именно это стало причиной его смерти», — отметила судмедэксперт.
Предположительно, в течение недели после смерти жены звезда фильма «Французский связной» бродил по дому и ничего не ел. Вскрытие показало, что он голодал, отмечает Daily Mail.
Напомним, тела Джина Хэкмена и его жены обнаружили 26 февраля в их доме в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико. Там же нашли и труп их собаки. Их дочь предполагала, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом, однако проверка газопровода эту версию опровергла.
Ранее дочь актера прокомментировала внезапную смерть отца и его жены. Лесли Энн Хэкмен заверила, что у звезды Голливуда не было проблем со здоровьем, которые могли привести к летальному исходу, однако она не общалась с ним пару месяцев.