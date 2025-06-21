Актер Джек Беттс, сыгравший в «Друзьях» и «Человеке-пауке», умер во сне в 96 лет

Умер американский актер и драматург Джек Беттс, известный зрителям по сериалу «Друзья» и фильму «Человек-паук». Ему было 96 лет.

Официально причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Как рассказали The Hollywood Reporter родственники, последние часы жизни актер провел в своем доме в Калифорнии. Он ушел из жизни в четверг, 19 июня, во сне.

Джек Филмор Беттс был вдохновлен Лоуренсом Оливье в «Грозовом перевале», после чего решил стать актером и окончил университет в Майами, где изучил театральное искусство. Затем он переехал в Нью-Йорк и попал на Бродвей.

В 1959 году начал сниматься в фильмах и сериалах. В его фильмографии более 110 проектов, включая сериал «Друзья», а также картины «Человек-паук», «Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «Мертвые не умирают» и другие.

Кроме того, Беттс снимался в итальянских вестернах под псевдонимом Хант Пауэрс.

Известно, что в 1966 году актер обманом получил главную роль мстительного персонажа в фильме Франко Джиральди «Сахарный Кольт».

Ранее умер в возрасте 85 лет американский дирижер и певец-тенор Джеймс Фанкхаузер.