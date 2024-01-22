Актер Дэвид Эмджи из «Рассвета мертвецов» умер в оздоровительном центре

Американский актер Дэвид Эмджи, известный по фильму «Рассвет мертвецов», скончался на 78-м году жизни. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается.

Он ушел из жизни в оздоровительном центре своего родного города Индианаполиса. Эмджи не стало 20 января, передает Legacy.

Будущая звезда американского кино родился в 1946 году. После получения степени бакалавра в Университете Эвансвиля он отправился служить в армию во время войны во Вьетнаме. Затем, вернувшись на родину, он начал актерскую карьеру в театрах Питтсбурга и Вашингтона.

В 1976 году Эмджи пригласили на роли в культовом фильме «Рассвет мертвецов». В дальнейшем он снялся еще в паре известных фильмов ужасов.

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