Академик РАН Игорь Мохов умер в возрасте 74 лет после тяжелой болезни

Умер климатолог и академик РАН Игорь Мохов. Ему было 74 года.

О смерти сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую академию наук.

Научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова скончался 24 июня. В РАН уточнили, что Мохов ушел из жизни «после тяжелой болезни». Диагноз физика не раскрыли.

Мохов – выпускник МФТИ, окончил аспирантуру. Долгое время возглавлял лабораторию теории климата и отдел исследований климатических процессов в институте, был директором ИФА.

В РАН отметили большой вклад Мохова в формирование Климатической доктрины РФ. Там напомнили, что он был сопредседателем Научного совета РАН по проблемам климата Земли.

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