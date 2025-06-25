Опубликовано 25 июня 2025, 19:051 мин.
Академик РАН Игорь Мохов умер в возрасте 74 лет после тяжелой болезни
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Умер климатолог и академик РАН Игорь Мохов. Ему было 74 года.
О смерти сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую академию наук.
Научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова скончался 24 июня. В РАН уточнили, что Мохов ушел из жизни «после тяжелой болезни». Диагноз физика не раскрыли.
Мохов – выпускник МФТИ, окончил аспирантуру. Долгое время возглавлял лабораторию теории климата и отдел исследований климатических процессов в институте, был директором ИФА.
В РАН отметили большой вклад Мохова в формирование Климатической доктрины РФ. Там напомнили, что он был сопредседателем Научного совета РАН по проблемам климата Земли.
Ранее сообщалось о смерти советского актера Гужа Манукяна. Артист ушел из жизни в возрасте 88 лет.