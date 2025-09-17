Адвокат семьи Яниса Тиммы раскрыла детали церемонии прощания

В Латвии установили памятник экс-супругу Анны Седоковой, баскетболисту Янису Тимме. Осенью этого года семья планирует захоронить прах спортсмена.

Детали траурной церемонии раскрыла в личном блоге адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова. Юрист пояснила, что захоронение праха состоится этой осенью.

«Этой осенью состоится тихая церемония прощания — урна с прахом Яниса будет предана земле в Латгалии, где создается место памяти. Там установлен большой мраморный памятник, выполненный в рост Яниса — 2,03 метра», — поделилась Гаврилова.

На памятнике изображен мяч со звездами и крыльями — эта татуировка была на теле Тиммы. Его игровой номер 6, символический мяч с буквой J указан в центре, на месте захоронения урны.

Представитель семьи баскетболиста также пояснила, что семья хочет провести церемонию тихо и без постороннего внимания.

Напомним, ранее Гаврилова рассказывала, что памятник Тимме «безумно дорогой». По ее словам, Анна Седокова не дала денег на монумент.