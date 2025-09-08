«Безумно дорогой»: Анна Седокова ни гроша не дала на памятник Янису Тимме

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова назвала «безумно дорогим» памятник спортсмену. По ее словам, бывшая жена баскетболиста Анна Седокова не давала деньги на монумент.

Подробности узнал сайт Super.ru.

Создание мемориала – личная инициатива матери Тиммы Аусмы. Памятник создавался ее силами и по эскизам женщины. Весь дизайн, говорит адвокат, принадлежит Аусме.

«Она заказывала материалы из Финляндии: привезли мрамор, огромную мраморную плиту», - сказала Гаврилова.

Как выяснилось, монумент полностью оплатила семья спортсмена. Сумма оказалась внушительной.

«Памятник безумно дорогой, оплаченный личной семьёй. На него потратили более 20 тысяч евро. Сторона Анны Седоковой не дала ни гроша», - раскрыла подробности адвокат.

Также она добавила, что в Латвии продолжается расследование обстоятельств смерти Тиммы. В настоящее время проводится психолого-психиатрическая экспертиза с целью проверить версию о доведении баскетболиста до самоубийства.

Напомним, Тимма развелся с певицей незадолго до смерти. Спустя несколько месяцев после смерти спортсмена у Седоковой появился новый избранник. Продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что он занимается бизнесом.