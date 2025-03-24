«Абзац»: похороны Бедроса Киркорова обошлись более чем в 2 млн рублей

Похороны народного артиста РФ Бедроса Киркорова обошлись более чем в 2 млн рублей. Соответствующую сумму назвало издание «Абзац» со ссылкой на сотрудника ритуального агентства.

По словам источника, средняя цена высчитывается из пожертвования умершему от каждого участника процессии – обычно это 10-20 тыс. рублей. В данном случае, отметил собеседник издания, «речь идет не о простом человеке», а цена пожертвований может доходить до «заоблачных сумм за один венок».

«Элитный гроб Бедроса Киркорова стоит от 1 до 1,5 миллиона рублей… Что касается установленного на могиле креста, подобные варианты довольно редки. Его цена около 55 тысяч рублей», – сообщил ритуальщик.

Похороны певца состоялись 21 марта. Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище. На надгробной табличке артиста перепутали дату смерти – вместо 18 марта на одной из них указали 19 число.