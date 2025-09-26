9 месяцев не выходил из комы: от чего умер режиссер Тигран Кеосаян в 59 лет

Режиссер Тигран Кеосаян умер в 59 лет в ночь с 25 на 26 сентября. Об этом сообщила его жена Маргарита Симоньян в личном Telegram-канале. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

8 января 2025 года Тигран пережил клиническую смерть, после чего на 9 месяцев впал в кому. Симоньян рассказывала, что у ее супруга давно были проблемы с сердцем. В 2008 году у него было предынфарктное состояние, тогда ему проводили операцию. Спустя два года проблемы вернулись. По словам Маргариты, телеведущему ставили стенты после инфарктов. Но с годами здоровье Кеосаяна становилось только хуже.

Состояние режиссера усугублялось и из-за стресса. Два года назад умер старший брат Тиграна. Маргарита рассказывала, что это стало для него тяжелым ударом. Кроме того, Кеосаян постоянно перерабатывал, и это тоже негативно влияло на работу его сердца. В итоге в декабре 2024 года он попал в больницу в тяжелом состоянии. Близкие делились, что шансы на спасение небольшие, но при этом они не теряли надежду на выздоровление Тиграна.

Отметим, что Маргарита Симоньян после сообщения о смерти мужа перестала выходить на связь. Она попросила журналистов пока не беспокоить ее и семью.

Ранее экс-жена Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи с его смертью.