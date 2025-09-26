Бывшая жена Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая вышла на связь после новостей о его смерти

Бывшая жена режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая прокомментировала новости о его смерти. Актриса выразила свои соболезнования. Об этом сообщает NEWS.ru.

Алена призналась, что узнала о кончине экс-супруга совсем недавно, поэтому пока не готова что-либо говорить публично.

«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосояна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», - высказалась Хмельницкая.

О смерти Тиграна Кеосаяна сообщила 26 сентября его жена Маргарита Симоньян. Она вышла на связь с поклонниками и призналась, что муж скончался ночью. Журналистка попросила не беспокоить ее и семью.

Напомним, что девять месяцев Тигран Кеосаян находился в коме. Врачи не делали никаких прогнозов, и сама Симоньян делилась, что у супруга не было никаких улучшений. На момент смерти телеведущему было 59 лет.

Ранее Маргарита Симоньян попросила господа вразумить Отара Кушанашвили, усомнившегося в ее раке.