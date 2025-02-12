85-летняя Лариса Лужина заявила, что Олег Стриженов никого не боялся. Об этом сообщает «Жизнь».

Актриса Лариса Лужина пришла сегодня в храм Святителя Николая на Трех Горах проститься с Олегом Стриженовым. Знаменитость рассказала, что была хорошо знакома с коллегой.

«Он был очень талантливым и необычным артистом. У него была своя индивидуальность и чувство собственного достоинства. Никого не боялся и был самодостаточным человеком», — заявила она.

Лужина рассказала, что считает Стриженова великим актером наряду с Иннокентием Смоктуновским и Вячеславом Тихоновым.

Напомним, Олег Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет в Москве. По предварительным данным актер скончался от последствий инсульта.

Ранее мы писали о том, что актера Олега Стриженова похоронили рядом с могилой Анастасии Заворотнюк.