79-летняя актриса Широкова дважды отказалась от госпитализации перед смертью

Актриса Ольга Широкова дважды отказалась от госпитализации перед смертью. По данным РЕН ТВ, скорую помощь вызвал супруг народной артистки России, но она не захотела ехать в больницу.

Источник сообщает, что состояние Широковой ухудшилось 9 мая. Муж 79-летней актрисы вызвал врачей, и они диагностировали у нее обострение хронической болезни легких. Звезде театра было предложено поехать в больницу, но она решила остаться дома.

Спустя три дня Ольге Широковой вновь стало плохо. Супруг позвонил в скорую, но актриса снова отказалась от госпитализации.

«Умерла она вечером в тот же день», - заявил источник СМИ.

Напомним, что актриса служила 27 лет в МХАТе им. Горького. С 1995 года она выступала на сцене Московского театрального центра «Вишневый сад».

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