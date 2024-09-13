Стали запрещать «стаканы», убрали гнилую картошку: Ева Меркачёва о том, как улучшилась жизнь российских заключенных

Журналистка, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва рассказала, как улучшилась жизнь российских заключенных. По ее словам, стали ремонтировать камеры, запрещать «стаканы», улучшать качество пищи, развивать систему коммуникации, в частности, вводить электронные письма. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Очень многое изменилось. Когда я ходила по колониям, огромное количество людей были без спальных мест. Спали на полу, плели гамаки и на них лежали по очереди. Это было очень мрачно: кругом крысы, тараканы, отвратительная еда, запах кислых щей, которыми пропитались все стены СИЗО. Он, мне кажется, до сих пор в памяти у многих, кто был в то время в этих учреждениях», - вспомнила Меркачёва и назвала прошедший период «тяжелым».

После внимания правозащитников колонии и быт в них стали меняться.

«Мы видели, как ремонтируются камеры, как потихоньку стали запрещать «стаканы». «Стаканы» — это ниши в стене, куда человека ставят стоя и закрывают. Это как гроб только стоячий и с дверцей. Мы говорили, что невозможно содержать людей в таких штуках. Это не только не соответствует принципам гуманности, но и является преступлением.

Благодаря тому, что мы обращали внимание на еду, увеличивались и порции, и качество пищи. Наконец-то она становилась более нормальной. Мы побороли кислые щи, сушеную картошку – отвратительную, черную, гнилую, которую никто не мог есть. На наших глазах стали появляться интернет-магазины, можно было заказывать пищу и даже комплексное питание, которое доставлялось заключенному прямо в камеру. И до сих пор все это работает. Это большое счастье.

Мы видели, как развивается система коммуникации, в большинстве колоний и СИЗО появились электронные письма - то, чего никогда раньше не было, и мечтать об этом не приходилось», - сообщила Меркачёва.

Она отметила, что теперь родственники осужденных могут проследить путь письма: им приходит оповещение, вручено ли послание и будет ли ответ. Однако несмотря на технический прогресс, есть вещи, говорит журналистка, которые требуют постоянного надзора и контроля.

«Это, в первую очередь, медицина и применение недозволенных методов. Низкое качество медицины, вызванное нехваткой медиков и лекарств, сказывается на заключенных. Но самое главное, это, конечно, аресты тяжелобольных людей, которых, в принципе, быть не должно. Ну и недозволенные методы: иногда сотрудники СИЗО и колонии почему-то считают, что должны помогать следствию в раскрытии старых и новых преступлений, и начинают помещать человека в недозволенные условия, вести с ним какие-то беседы. Технический прогресс не искоренит все это. Нужен неустанный, неусыпный надзор», - заключила Меркачёва.

О том, как она посетила семь колоний для пожизненно осужденных, боролась за инвалида Антона Мамаева, общалась с маньяком Александром Пичушкиным, читайте в нашем интервью.