66-летняя певица и автор песен Джилл Собьюл погибла при пожаре в США

В США погибла при пожаре певица и автор песен Джилл Собьюл. Пожарные нашли охваченный огнем дом и тело исполнительницы.

О смерти сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в пригороде Миннеаполиса. Утром 1 мая в полицию поступило сообщение о пожаре. Сотрудники выехали на место и увидели горевший дом – в нем нашли 66-летнюю артистку.

Подробности смерти рассказал менеджер Собьюл Джон Портер.

Он отметил, что музыка погибшей «была вплетена в культуру». Менеджер выразил надежду, что наследие Собьюл будет вдохновлять других.

Будущая певица и автор песен родилась в Денвере. Она выпустила 12 альбомов, снялась в нескольких фильмах. Известна по синглу I Kissed a Girl. Создала хит Supermodel для фильма «Бестолковые».

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