61-летний художник из Коми Юрий Чикарин погиб в ходе СВО

61-летний художник и скульптор из Республики Коми Юрий Чикарин погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Сысольского района в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Чикарин подписал контракт с Минобороны РФ в декабре прошлого года. Он проходил службу в мотострелковом отделении объединенного стратегического командования Ленинградского военного округа. Художник погиб 23 февраля, но прощание с ним назначено на 7 апреля.

Родился Юрий Чикарин в селе Куратово Сысольского района. Окончив школу, выучился на связиста-линейщика, но его душа лежала к искусству. После армии он окончил училище искусств в Коми и начал работать художником-оформителем в Доме культуры Сысольского района.

В конце 1990-х Чикарин стал свободным художником. Он создал цикл картин по произведениям Ивана Куратова. Но особым успехом пользовались его работы, созданные на бересте.

Художник был участником многих районных и республиканских выставок. Его работы выставлялись также в коми землячестве Санкт-Петербурга и Москвы. В фондах Музея истории и культуры Сысольского района хранится 92 работы Чикарина.

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