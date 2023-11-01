54-летний актер Мэттью Перри за день до смерти встречался с неизвестной девушкой

Актер Мэттью Перри за день до смерти встречался с неизвестной девушкой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

По информации источника, 54-летний Перри за день до смерти был в ресторане с неизвестной девушкой. По словам очевидцев, пара находилась в хорошем настроении. Спутница Перри вела себя скромно и старалась не привлекать внимание публики. Звезда сериала «Друзья» был активен и оживленно разговаривал с девушкой. Отмечается, что за время встречи артист почти не притронулся к еде и напитку. Из ресторана пара ушла вместе.

В Сети появилось фото, на котором Перри запечатлен с незнакомкой. Снимок был сделан 27 октября. На следующий день актера нашли мертвым в джакузи.

На данный момент личность девушки не удалось установить.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри предсказал свою смерть. Подробности смотрите в этой статье.