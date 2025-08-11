52-летний итальянский музыкант Ди Сарно съел сэндвич с брокколи и умер

Популярный в Италии музыкант Луиджи Ди Сарно умер после обеда сэндвичем с брокколи и колбасой. Ему было 52 года.

По данным издания Metro, Ди Сарно возвращался домой в Неаполь, когда внезапно почувствовал себя плохо. Он остановился в Лагонегро в провинции Потенца, где потерял сознание и вскоре скончался.

Официальная причина смерти музыканта не раскрывается, однако в Италии ранее была зафиксирована вспышка ботулизма, связанная с партией консервированного брокколи в масле.

По данным из открытых источников, ботулизм — это острое инфекционное заболевание, отравление сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия клостридия ботулизма. Может привести к параличу, распространяющемуся по всему телу, от головы к ногам, и смерть.

Ранее в Костроме умер от ботулизма 21-летний студент, победитель программы «Умник» Фонда содействия инновациям. Он обратился за медпомощью только на второй день после появления симптомов, таких как ухудшение зрения, нарушение координации. Известно, что студент ел салат с фасолью.