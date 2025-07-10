43-летнего актера Бан Хэй Мина из фильма «Астерикс и Обеликс» нашли мертвым в Париже

В возрасте 43 лет умер актер Бан Хэй Мин, известный по фильму «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Его тело нашли у многоэтажного дома в Париже.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Известно, что 11 июля он планировал вылететь в Канаду. Там Мин собирался представить новое шоу.

В материале издания говорится, что у комика были трудные времена. Это связано как с запуском третьего шоу, так и недавней госпитализацией на острове Реюньон.

Полиция проводит расследование по факту смерти актера. Будет установлена причина смерти комика.

Мин родился во Франции, занимался комедийным жанром. Носил прозвище «Веселый китаец».

Ранее в Малибу нашли мертвым 67-летнего актера Майкла Мэдсена. Предварительно, он скончался от остановки сердца.