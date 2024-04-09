32-летний актер умер от травм, полученных в автокатастрофе

32-летний индийский актер и певец Суджит Радж Кочукунджу умер от травм после ДТП. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации местных СМИ, молодой артист ушел из жизни в результате травм, которые он получил во время автокатастрофы. ДТП произошло 26 марта. Суджита экстренно доставили в больницу. Медики пытались сделать все возможное, но спасти мужчину не удалось. Тело звезды кремируют 9 апреля в Керале.

Напомним, что певец родился в 1991 году в Дубае. Он проявил талант еще в четыре года, когда пел и танцевал в детском саду. В шесть лет увлекся актерским мастерством. Он без чьей-либо помощи освоил игру на нескольких музыкальных инструментах, парень любил смотреть ролики на YouTube. В ОАЭ он регулярно участвовал в конкурсах, а пять лет назад стал профессиональным актером.

Перед смертью Кочукунджу работал над своим проектом, который получил название Rangeela. Это была биографическая комедия. Дату выхода не называли.

Ранее мы писали о том, что в Москве умер певец и участник музыкальных конкурсов Евгений Кунгуров. Его тело было найдено 8 апреля около дома. До случившегося он отправил жене странное сообщение, а она подняла тревогу и позвонила спасателям. Друзья и коллеги находятся в шоке.