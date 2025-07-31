«Конечно, это позор»: новый концерт Ани Лорак может пройти при полупустом зале

На предстоящем концерте певицы Ани Лорак не случилось ожидаемого солд-аута. Друзья артистки рассказали Telegram-каналу «Свита Короля», что исполнительница расстроена из-за плохих продаж билетов на выступление, которое должно состояться завтра, 1 августа, в Сочи.

Отметим, что самые дешевые билеты сейчас стоят 4 тысячи рублей, а самые дорогие – 11 тысяч. При этом Лорак верит, что зритель по ней соскучился, поэтому билеты должны расходиться как горячие пирожки. Однако «что-то поло не так».

«Каролина очень много вложила в бизнес мужа, помогла родственникам на Украине, заплатила своим критикам, чтобы они не мешали, была твердая уверенность, что на первых концертах все вернется», — рассказал источник каналу.

Инсайдер добавил, что команда исполнительницы пытается спасти ситуацию.

«В Сочи даже раздают пригласительные, а завтра планируют продавать места за полцены, если сегодня не раскупят. Конечно, это позор — так встречать настоящую патриотку, которая стала гражданкой нашей страны, поссорившись с несколькими родственниками и друзьями», — сказал один из друзей певицы.

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