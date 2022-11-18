29-летнюю девушку нашли мертвой в Москве не следующий день после звонка в полицию

В Москве 29-летнюю девушку убили возле дома, где она проживала. Накануне она жаловалась в полицию, что кто-то следит.

Тело нашли 18 ноября. На груди девушки были колото-резаные раны.

На место убийства выехал Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.

Специалисты изучают записи с камер, к расследованию привлекли криминалистов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция в Москве нашла мертвым украинского музыканта Арда Саманба. Рядом с телом находились плачущие дети и жена.