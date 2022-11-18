11:11, 18 ноября 2022
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29-летнюю девушку нашли мертвой в Москве не следующий день после звонка в полицию
В Москве 29-летнюю девушку убили возле дома, где она проживала. Накануне она жаловалась в полицию, что кто-то следит.
Тело нашли 18 ноября. На груди девушки были колото-резаные раны.
На место убийства выехал Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.
Специалисты изучают записи с камер, к расследованию привлекли криминалистов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция в Москве нашла мертвым украинского музыканта Арда Саманба. Рядом с телом находились плачущие дети и жена.
Источник фото:Freepik.com
Источник:РИА Новости
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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