Актриса Патриция Видера умерла через несколько часов после публикации в соцсетях

Умерла польская актриса и певица Патриция Видера. Ей было 24 года. За несколько часов до смерти Видера опубликовала фотографию из больничной палаты.

Подробности сообщает «Российская газета».

Актриса сериалов «Школа» и «Ловушка» четыре дня назад серьезно заболела, о чем рассказала поклонникам. Ее госпитализировали. Видера утверждала, что ее выпишут через две недели, предстоит долгая реабилитация.

Последний пост был сделан актрисой за несколько часов до смерти. Позже друзья сообщили, что она скоропостижно скончалась. Поклонники не верили в эту информацию. Однако смерть подтвердила мать Видеры.

Ранее сообщалось о смерти актрисы из сериала «Клон» Элизанжелы ду Амарал Вергейры. Известно, что она отказывалась вакцинироваться от коронавируса, хотя в 2021 году знаменитость госпитализировали из-за осложнений, вызванных этим заболеванием.