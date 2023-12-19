29-летний танцор Дмитрий Красилов рассказал о личной жизни перед смертью. Об этом сообщает издание mk.ru.

18 декабря 2023 года стало известно о смерти 29-летнего Дмитрия Красилова. По предварительным данным, у танцора случился сердечный приступ. Внезапная кончина Дмитрия повергла в шок его коллег. Отмечается, что накануне смерти он появился на премьере фильма. Во время мероприятия Красилов веселил публику и охотно общался с журналистами.

Также за несколько дней до трагедии Дмитрий дал интервью mk.ru и рассказал о своей жизни. По словам артиста, у него были большие планы на 2024 год. Также он отметил, что много времени проводит на работе, вот почему ему так и не удалось встретить спутницу.

«Сейчас я свободен, а вообще я женат на работе», — рассказывал Дмитрий.

Артист отмечал, что не имеет серьезных требований к девушкам. Ему было важно наличие чувства юмора, а красота, по мнению Дмитрия, — «дело наживное».

Ранее врач Зухра Павлова заявила, что умершему Красилову нельзя было так активно танцевать. Подробности смотрите в этой статье.