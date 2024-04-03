27 мая он должен был отпраздновать свое 115-летие: умер самый старый мужчина в мире

Хуан Висенте Перес Мора, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, ушел из жизни. В мае этого года ему должно было исполниться 115 лет, передает Российская газета.

Сообщение о смерти Хуана Мора появилось на странице президент страны Николаса Мадуро в соцсети X. Глава государства выразил соболезнования близким рекордсмена мира и всем жителям города Эль-Кобре, в котором он родился.

По данным газеты El Nacional, долгожитель скончался из-за проблем с дыханием. В мае этого года мужчина должен был установить новый рекорд.

Сам Хуан Мора объяснял свое долголетие привычным образом жизни. Венесуэлец постоянно работал, полноценно отдыхал, рано ложился спать и ежедневно употреблял стакан бренди.

Ранее сообщалось о смерти 97-летней актрисы сериала «Бэтмен» Барбары Раш. Из-за чего знаменитость ушла из жизни, пока неизвестно.