27-летний актер Петр Вечерков перед смертью перенес операцию

Перед смертью у 27-летнего актера дубляжа Петра Вечеркова было воспаление. Ему сделали операцию, но спасти мужчину не удалось.

Как рассказала aif.ru мама актера, Петр долго болел, его организм не выдержал.

«Воспаление было, операция», — отметила она.

Напомним, Петр занимался дублированием с 8 лет. Он участвовал в озвучке таких проектов, как «Наследники», «Держись, «Дом странных детей мисс Перегрин», Макс Кентон и «Каратэ-пацан».

Ранее умер 67-летний заслуженный артист РФ и создатель театра «Пьеро» Александр Ярилов. Церемония прощания состоится 17 ноября.

Также мы писали, что на могиле Бедроса Киркорова обнаружили странные амулеты.