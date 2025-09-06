«27 лет без тебя»: Андрей Григорьев-Апполонов почтил память солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина

Солист группы «Иванушки International» Игорь Сорин скончался 4 сентября 1998 года. В очередную годовщину смерти артиста его память почтили как поклонники музыкального коллектива, так и его коллеги.

Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал пост в своем блоге, в котором с любовью вспомнил о Сорине. Он написал, что голос Игоря по-прежнему на сцене с «Иванушками International».

«Игорек, 27 лет без тебя… Но твой голос на сцене всегда с нами», — заявил Григорьев-Апполонов.

К словам певца присоединились фанаты группы. В комментариях под его записью пользователи рассказали, как прошел тот день, когда стало известно о гибели молодого артиста.

«Мне было 15, когда он погиб. Я маму слезно просила поехать в Москву на кладбище, а мы жили в Чебоксарах. Когда добралась до его могилы, там было столько девчонок, все с цветами. Многие даже ночевали у могилы. Очень талантливый парень!» — написала фанатка «Иванушек».

В конце июля Григорьев-Апполонов отметил 55-летие. Исполнитель позвал к себе на празднование псевдокиркорова.