Двойник Киркорова, пятиярусный торт и выступления звезд: как Григорьев-Аполлонов отметил 55-летие

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов с размахом отметил 55-летие. Среди гостей были замечены многие звезды отечественного шоу-бизнеса, но вот возлюбленной именинника на празднике не оказалось. Зато в качестве сюрприза пригласили псевдо-Киркорова. Об этом сообщает Woman.ru.

Перед своим днем рождения звезда «Иванушек» признался, что его сердце занято. Личность новой избранницы он не раскрыл, поэтому все ждали, что он представит ее на своем торжестве. Однако таинственной девушки певца на 55-летии замечено не было.

Андрей собрал звездных друзей на камерной вечеринке, на которой не было определенного дресс-кода, поэтому все пришли в повседневной одежде. На празднике выступили Анна Семенович и Татьяна Буланова. А «изюминкой» вечера стал Филипп Киркоров. Правда, ненастоящий. Для именинника заказали двойника исполнителя.

Ближе к концу дня рождения в зал вынесли большой пятиярусный торт, на вершине которого была фигурка Андрея. Его встречали под крики: «С днем рождения!»

Ранее Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что не хочет идти с возлюбленной в ЗАГС.