25-летняя девушка Романа Старовойта пришла на его похороны с большим букетом роз

В Санкт-Петербурге проходят похороны экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта. Проводить чиновника в последний путь пришла его возлюбленная, 25-летняя выпускница курского медуниверситета.

Старовойта похоронят на Смоленском кладбище. Сотрудники УВО минтранса и помощники несут награды бывшего чиновника. Собираются его близкие и друзья, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

На траурной церемонии была замечена возлюбленная Романа Полина. Девушка пришла на кладбище с огромным букетом красных роз.

Напомним, 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позже стало известно, что тело чиновника нашли в его личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа в Московской области — эту информацию официально подтвердили в СК.

Незадолго до гибели, по информации СМИ, Роман сообщил своим личным секьюрити, где и когда его искать. После этого, как предполагается, бывший министр совершил суицид.

Ранее сообщалось, что Старовойта похоронят рядом с Людмилой Сенчиной и Эдуардом Хилем.