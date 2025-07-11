25-летняя девушка Романа Старовойта пришла на его похороны с большим букетом роз
© DMITRY ASTAKHOV/AFP/East News
В Санкт-Петербурге проходят похороны экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта. Проводить чиновника в последний путь пришла его возлюбленная, 25-летняя выпускница курского медуниверситета.
Старовойта похоронят на Смоленском кладбище. Сотрудники УВО минтранса и помощники несут награды бывшего чиновника. Собираются его близкие и друзья, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
На траурной церемонии была замечена возлюбленная Романа Полина. Девушка пришла на кладбище с огромным букетом красных роз.
Напомним, 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позже стало известно, что тело чиновника нашли в его личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа в Московской области — эту информацию официально подтвердили в СК.
Незадолго до гибели, по информации СМИ, Роман сообщил своим личным секьюрити, где и когда его искать. После этого, как предполагается, бывший министр совершил суицид.
Ранее сообщалось, что Старовойта похоронят рядом с Людмилой Сенчиной и Эдуардом Хилем.