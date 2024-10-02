Вячеслав Добрынин перед смертью пережил сильный стресс

На 78-м году жизни в московской клинической больнице умер народный артист РФ Вячеслав Добрынин. В окружении композитора рассказали, что после первого инсульта его одолела депрессия.

В последние годы жизни Добрынин практически не появлялся на людях. Его как физическое, так и моральное состояние значительно ухудшилось после инсульта.

«Он стал осознавать, что больше уже никогда не будет таким, как прежде. Осознание этого стало для него большим ударом. Он пережил сильный стресс перед смертью», — цитирует инсайдеров из окружения артиста mk.ru.

Они пояснили, что Добрынин не могу принять свою болезнь, и из-за этого начал употреблять алкоголь, хотя были категорически против.

В разговоре с изданием композитор рассказывал, что весь прошлый год находился в депрессивном состоянии, и его ничего не интересовало. Артист не видел оптимизма в своей жизни и думал о дальнейшей судьбе.

«По сути, в ней я нахожусь до сих пор. Мне сейчас ничего не хочется: ни петь, ни выступать», — говорил он.

Добрынин расстраивался, что все его соавторы ушли из жизни. При этом уровень современных звезды не привлекал композитора. Он говорил, что им нужно трудиться лет 50, чтобы достичь хорошего уровня. После слов о молодых знаменитостях артиста раскритиковали — это его сильно расстроило.

Телеведущий и актер Юрий Николаев рассказал о последнем разговоре с Вячеславом Добрыниным. Он сообщил, что беседовал с певцом за три недели до его смерти.