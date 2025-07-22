20-летнюю сестру принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой в пригороде Лондона

Троюродную сестру принцев Уильяма и Гарри обнаружили мертвой в пригороде Лондона. Рози Рош было 20 лет.

Похороны пройдут в семейном формате. Панихида состоится позднее, дата траурной церемонии не называется.

По данным The Sun, трагедия произошла 14 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Причина смерти не раскрывается. Известно, что тело в доме нашли мать и сестра покойной.

По словам родственников, Рози планировала отправиться в путешествие с друзьями и собирала чемоданы.

Криминалисты обнаружили в доме огнестрельное оружие, однако причастность третьих лиц к произошедшему не подтвердили.

Рози Рош приходилась внучкой дяди принцессы Дианы. Она училась на факультете английской литературы в Даремском университете.

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