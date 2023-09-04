Звукорежиссер Стаса Костюшкина отдал трехлетнего сына бывшей жене

Бывшей жене звукорежиссера Стаса Костюшкина вернули трехлетнего сына в канун первого сентября. Об этом сообщает PROZVEZD.

Какое-то время назад женщина заявила, что экс-супруг увез их общего ребенка в неизвестном направлении. Еще тогда публика попросила певца Стаса Костюшкина вмешаться в ситуацию и помочь матери вернуть сына. Однако все разрешилось и без влияния артиста.

Так, 31 августа женщина связалась с продюсером Олесей Сазыкиной и рассказала, что писала заявление в ГУ МВД России по городу Москве насчет того, что потеряла мальчика.

«И вот ей перезвонили и сказали, что везут папу с ребенком в ОВД по Таганскому району. Она попросила меня подъехать и проследить за тем, как ей будут передавать сына», – цитирует Сазыкину PROZVEZD.

По словам продюсера, мужчина отказывался отдавать ребенка, из-за чего его вместе с бывшей супругой пришлось посадить в машину. Вопрос решали всю ночь не без помощи адвокатов.

«Отец шел в отказ, страсти кипели! Но в итоге в 6:30 утра наша взяла, и Марк уехал домой с мамой. А я даже успела на линейку к своему сыну первого сентября!» – заключила Олеся Сазыкина.

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