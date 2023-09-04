Впервые после расставания: Ольга Бузова провела вечер с Давидом Манукяном

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян порадовали фанатов своим возможным примирением после громкого расставания в 2021 году. Бывшие возлюбленные встретились на съемках и отлично провели время. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Уже месяц как Давид Манукян и Ольга Бузова являются коллегами. Дело в том, что блогер ушел с позиции ведущего проекта «Дом-2» и подписал контракт с телеканалом ТНТ. И вот пара встретилась на старте нового сезона Comedy Club.

37-летняя Бузова рассказала поклонникам в соцсетях, что на мероприятии собрались «все сливки» канала ТНТ.

«Вы не представляете, кто здесь в зале!» - заявила она.

В свою очередь, Давид Манукян в своем микроблоге поделился впечатлениями со съемок, отметив, что вечер был «приятным».

Подписчики предположили, что пара в скором времени может снова сойтись.

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