«Звучит как какой-то бред»: отец Урганта ответил на предложение отправить сына на СВО

Отец телеведущего Ивана Урганта отреагировал на предложение дрессировщика Эдгарда Запашного отправить звезду «Елок» в зону специальной военной операции. По мнению сотрудника цирка, от Ивана ждут действий. Однако Андрей Ургант счел это «бредом».

В беседе с журналистами отец артиста признался, что не знаком с интервью Запашного, в котором он обратился к его сыну.

«Это просто смешно. Запашный предлагал Ване [поехать в Донбасс]? Такого просто не может быть. Это звучит как какой-то бред», - заявил Андрей Ургант «Абзацу».

Напомним, что Эдгард Запашный отмечал — Ивану Урганту ничего не мешает поехать в ДНР и сделать репортаж с Аллеи ангелов, взять интервью у мэра Горловки. Также он считает, что телеведущий может хотя бы сделать какой-то подарок жителям Донбасса и тем самым поддержать их.

Иван Ургант уже два года не появляется на отечественном телевидении. Несмотря на то, что возникает много слухов о его возвращении, пока они ни разу не подтвердились. На данный момент артист ездит по миру с Владимиром Познером и о карьере на российском ТВ не говорит.

Ранее появилась информация, когда зрители смогут увидеть Ивана Урганта в эфире.