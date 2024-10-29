Объявлено о возвращении Ивана Урганта: когда зрители увидят артиста на ТВ

Телеведущий Иван Ургант может вернуться на отечественное ТВ. Предположительно, его возвращение готовится на новогодние праздники. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

По слухам, команду Ивана, которая работала с ним до «отмены», уже вернули на канал. Правда, пока она работает над другими проектами. Некоторые считают, что следующим шагом будет появление Урганта. На это указывает то, что у него уже возобновились корпоративы в России, да и его книга хорошо продалась в стране.

Впрочем, информацию о возвращении телеведущего обсуждают уже год. Впервые об это заговорили после премьеры фильма «Вызов», на которой засветился Иван. Тогда он заинтриговал публику, рассказав, что еще появится на ТВ. Однако этого так и не произошло.

За время отсутствия на телевидении Ургант успел сняться в фильме, а также отправился на гастроли с Владимиром Познером. В начале октября он анонсировал, что они поедут со своим шоу в Испанию.

Ранее стало известно, сколько заработал на своей книге с пустыми страницами Иван Ургант.