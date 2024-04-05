«Звучит дико»: жена Петросяна объяснила, почему ее называют «матерью-кукушкой»

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, многие пользователи называют ее «матерью-кукушкой». Об этом она сообщила в своем микроблоге.

«Меня удивляет, когда о занятиях моего сына хоккеем спрашивают через местоимение «вы», то есть обобщают...«Сколько раз в неделю вы катаетесь на льду?»...Мы? Меня такая позиция пугает. Объединять маму с ребенком? В этом есть что-то нездоровое. Это же человек, личность», - поделилась Брухунова.

Супруга юмориста подчеркнула, что некоторые женщины называют ее «матерью-кукушкой» из-за ее якобы неадекватного отношения к ребенку.

«Не разделяю, для меня это звучит дико», — заключила она.

Напомним, Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна, пара поженилась в декабре 2019 года. В 2020-м супруги, у которых 44-летняя разница в возрасте, стали родителями мальчика, которого назвали Ваганом. В марте 2024 года избранница комика показала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь.

Ранее актриса Татьяна Васильева раскритиковала Евгения Петросяна за третье отцовство.